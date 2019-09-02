1.88 مليار دولار إيرادات بيع النفط الخام و137مليونا من الغاز والمكثفات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 01:36 مساء

توزعت إيرادات مبيعات النفط الخام ومشتقاته لشهر يوليو البالغة 2.15 مليار دولار، على إيرادات بيع النفط الخام بنحو 1.88 مليار دولار، وإيرادات بيع الغاز والمكثفات بحوالي 137.35 مليون دولار، وإيرادات المنتجات البتروكيماوية بقيمة 5.42 مليون دولار، بالإضافة إلى 118.48 مليون دولار إيرادات ضرائب وإتاوات عقود الامتياز.

وحسب إحصائية المؤسسة الوطنية للنفط لشهر يوليو الصادرة أمس، يتضح أن الإيرادات الشهرية من بيع النفط الخام وحده قد زادت خلال شهر يوليو بنسبة 24.3 % إلى 1.89 مليار دولار مقابل 1.52 نحو مليار دولار في يونيو، في حين بلغت 1.35 مليار دولار في يناير الماضي. 

وكذلك إيرادات بيع الغاز والمكثفات التي ارتفعت بنسبة 25.3% إلى 137.35 مليون دولار في يوليو مقابل 109.54 مليون دولار في يونيو، وكانت قد سجلت 126.24 مليون دولار في يناير الماضي.

في حين تراجعت إيرادات بيع البتروكيماويات خلال شهر بنسبة 39.9% إلى 5.42 مليون دولار في يوليو مقابل 9.02 مليون دولار في الشهر السابق، و لم تتعد إيراداتها في يناير الماضي 1.94 مليون دولار.

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وأعلنت مؤسسة النفط ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 23% عن الشهر السابق، لتسجل 2.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة 403 ملايين دولار، مرجعة، هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم تسلمها وتسويتها ضمن حسابات يوليو.

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