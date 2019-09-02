مشاورات لضم طائرات عمودية إلى «الإسعاف الطائر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 01:01 مساء
طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر، (الإنترنت: أرشيفية)

أجرى رئيس جهاز الإسعاف الطائر، الكابتن فتحي ناجي، مشاورات مع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، نهاية الشهر الماضي، لشراء طائرات عمودية نوع «BELL 429»، وضمها إلى أسطول الجهاز.

وذكر ناجي في بيان اليوم الإثنين أن اللقاء تناول صيانة الطائرة «5A-DRK» التي خرجت عن الخدمة العام 2015 ، فضلا عن تسييل الميزانية العامة للجهاز وتدريب الطيارين الجدد، وتوفير مستلزمات التشغيل للطائرات.

وحسب البيان، فمن المتوقع أن تصل الطائرة «5A-DRK» إلى ليبيا منتصف الشهر الجاري بعد استكمال صيانتها بشركة «المدافيا» بمالطا، وذلك عقب عودة إحدى الطائرات الأميركية المملوكة للجهاز «سيسنا»، في 21 من أغسطس الماضي قادمة من مالطا، والتي جرى صيانتها وإعادتها إلى الخدمة من جديد بعدما توقفت عن العمل العام 2014.

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ولفت ناجي إلى «نجاح جهود الوزارة في حل العقبات التي واجهت تسديد الديون المستحقة لصالح شركات التأمين، وتنفيذ أعمال صيانة الطائرات، وتدريب الكوادر العاملة».

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