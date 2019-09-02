عقيلة يتابع مشروعات «الموارد المائية» ويجدد الثقة في رئيسها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 12:27 مساء
رئيس مجلس النّواب، عقيلة صالح، مع قيادات المؤسّسة الوطنيّة للموارد المائيّة، 2 سبتمبر 2019، (وال بنغازي)

بحث رئيس مجلس النّواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة المهندس عوض الدّرسي؛ الوضع المائي في البلاد، واستعرض قاعدة بيانات مشروعات المؤسسة، والموقف التنفيذي لجميع المشروعات بالحكومة الموقتة، مؤكدا اهتمامه بتحسين خدمات التزويد المائي، وتوفيرها في كل التجمعات السكانية بربوع الوطن.

وركّز الاجتماع أيضا على ضرورة إتاحة الفرصة لكوادر المؤسسة، بقيادة المهندس عوض الدّرسي، الذي جدد عقيلة الثقة فيه للعبور بـ«العمل المائي نحو الأفضل»، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

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وشدّد عقيلة على ضرورة إزالة المشكلات، وتوفير كافة الاحتياجات العاجلة والضرورية؛ لسرعة إنجاز العمل ورفع معدلات الأداء، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كافة ربوع الوطن الغالي، مشيدا بحجم العمل الذي تقوم به المؤسسة، وأبدى إعجابه بـ«النظام المعمول به في المؤسّسة والدّقة في الحسابات القومية».

حضر الاجتماع وفد من إدارة المشروعات بالمؤسسة، برئاسة مدير إدارة المشروعات المهندس فتحي عبد الله عبد الهادي، وخبير أول معتمد المهندس سعد عبد الحق، ومدير مكتب رئيس المؤسسة المهندس إسماعيل إبراهيم، ومدير مكتب العقود بها.

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