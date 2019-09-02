«إيدز النخيل» يهدد هون.. ومزارعون: الخطر كبير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 11:26 صباحا
نخلة مصابة بآفة «إيدز النخيل» في هون، 2 سبتمبر 2019، (وال بنغازي)

تواجه مزارع النخيل في مدينة هون أزمة تتمثل في انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء والمعروفة بـ«إيدز النخيل»، إذ أكد المزارعون أن «هذه الآفة بدأت في الانتشار من مزرعة إلى أخرى، وإن لم يتكاتف الجميع من أجهزة وجهات مسؤولة بالدولة مع الفلاحين والمزارعين، فإن الثروة القومية من النخيل والتمور في مرمى كارثة اقتصادية كبيرة».

وشكّل ديوان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية الجفرة التابع للحكومة الموقتة لجنة مكونة من مهندسين زراعيين؛ لمكافحة الآفة عبر نشر الوعي، سواء بإرشاد المزارعين بالإبلاغ المبكر عن أي شك أو ظهور أحد أعراض هذه الآفة على أي نخلة، أو بالتوجيهات المستمرة من خلال الإذاعات المحلية المسموعة من خلال البرامج التي تهدف إلى إيضاح أضرار الآفة وكيفية التعامل السريع معها، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

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وتكتشف «آفة سوسة النخيل الحمراء» عبر عدة إجراءات وهي: «ملاحظة كثرة الذباب على النخلة المصابة، وسماع أصوات تصدرها هذه الحشرات واليرقات الموجودة في داخل النخلة، كالحشرجات أثناء تناولها وأكلها جمار النخيل، واستنشاق رائحة كريهة تصدر من النخلة المصابة بشكل واضح».

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