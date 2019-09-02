«صحة الوفاق» توقف سداد المعاملات المالية للمرافق الصحية المستقلة

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

أوقفت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، سداد المعاملات المالية المتعلقة بتوفير احتياجات المرافق الصحية ذات الذمة المالية المستقلة عبر الوزارة.

وأوضحت الإدارة، أن جهة التكليف وحدها من تتحمل الوفاء بالالتزامات القائمة عليها، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها داخل الدولة الليبية، حسب كتاب رسمي نشرت الوزارة صورة منه على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين

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ولاحظت الوزارة إصدار بعض المستشفيات تكليفات لبعض الشركات لتوفير احتياجاتها، وتحيل المعاملات المالية إلى الوزارة للسداد، في الوقت الذي تتمتع فيه الجهة بالذمة المالية والصفة الاعتبارية المستقلة.

وقع الكتاب، مدير إدارة الصيدلة، الدكتور خالد عيسى، وأرسل إلى المدراء في «المستشفيات والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية بالمناطق، والمستشفيات والمراكز القروية».