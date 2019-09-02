تكليف جهاز مكافحة الظواهر الهدامة بتأمين مستشفيات بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 10:47 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، (بوابة الوسط: تعبيرية)

كلف وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، بحراسة وتأمين المستشفيات داخل مدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، أن التكليف جاء بناءً على الاعتداءات المتكرّرة الّتي تواجه المرافق الصّحية والعاملين بها، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الإثنين.

يذكر أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، سجّل أكثر من أربعة اعتداءات على العاملين به خلال شهر أغسطس الماضي.

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ووقعت آخر تلك المضايقات الأسبوع الماضي، إذ نشبت مشاجرة داخل قسم «الجراحة أ»، بسبب مضايقة مرافق أحد المرضى، للتمريض المتواجد بالقسم، ما أدى إلى مغادرة التمريض للقسم، وتلف الكاميرا الموجودة بممر القسم.

كما تعرض المستشفى لحادث إطلاق نار خلال شهر ديسمبر العام الماضي، ليسفر عن ترويع المرضى والعاملين، وإحداث أضرار بالمبنى، موضحا أن تكرر الاعتداءات قد يؤدي إلى توقف هذا المرفق المهم عن العمل، وحرمان آلاف الأشخاص من الخدمات الصحية.

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