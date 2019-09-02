مياه النهر الصناعي تصل إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 08:36 صباحا
أحد خزانات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت بلدية سرت وصول مياه النهر الصناعي للمدينة، بعدما عانت من مشكلة نقص المياه لأكثر من 15 يوما.

ووجهت البلدية الشكر إلى «كل من ساهم في التواصل مع الإدارات المختصة»، مطالبة المواطنين بـ«المساعدة في ترشيد استهلاك المياه»، حسب بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتعاني سرت، مثل مدن أخرى، من أزمة شح المياه، والتي تعود إلى أسباب كثيرة، منها الوصلات غير الشرعية على مسارات منظومة النهر الصناعي شرق المدينة.

اقرأ أيضا: حملة لمواجهة الوصلات غير الشرعية بمسارات النهر الصناعي شرق سرت

وانطلقت حملة الأربعاء الماضي تنفذها قوة حماية وتأمين سرت وجهاز الشرطة الزراعية؛ لـ«قفل جميع الوصلات غير الشرعية»، حسب تصريح مصدر بقطاع الزراعة سرت إلى «بوابة الوسط».

وتفاقمت الأزمة بسبب تعرض منظومة المياه في سرت إلى اعتداءات من مجهولين، بصورة متكررة منذ العام 2011.كانت آخر تلك الاعتداءات في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، إذ استهدف مجهولون عددا من مسارات خزانات المياه بأعمال تخريبية بالمدينة، وسط غياب خفراء خزانات المياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة