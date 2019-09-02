ميناء بنغازي يستقبل عددا من السفن التجارية تحمل بضائع متنوعة

إحدى السفن التجارية في ميناء بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة «كنت شيب فون» التابعة الوكيل الملاحي التابع لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 325 حاوية تحوي موادا وسلع متنوعة.

وبحسب بيان نشرته بوكالة الأنباء الليبية بنغازي، أن الميناء استقبل في وقت لاحق سفينة لنقل السيارات «قراند نابواي» التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها حوالي 482 سيارة قادمة من أوروبا.

وأضاف البيان أن ميناء بنغازي البحري استقبل سفينة نقل الحبوب «أمازون» التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5500 طن من حبوب فول الصويا، إضافة إلى سفينة نقل الحبوب «جهينة» التابعة للوكيل الملاحي شركة المضيق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3800 طن من حبوب قمح.

وأشار البيان إلى أن «ميناء بنغازي البحري ينتظر دخول سفينة نقل الحبوب «امال تي» الوكيل الملاحي شركة الشيماء للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 27500 طنا من حبوب القمح، بالإضافة إلى السفينة «ماريا دسكڤري» الوكيل الملاحي شركة الدولية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 2364 طن من الأخشاب الصناعية.

إحدى السفن التجارية في ميناء بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)