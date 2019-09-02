ميناء بنغازي يستقبل عددا من السفن التجارية تحمل بضائع متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 01:53 صباحا
إحدى السفن التجارية في ميناء بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة «كنت شيب فون» التابعة الوكيل الملاحي التابع لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 325 حاوية تحوي موادا وسلع متنوعة.

وبحسب بيان نشرته بوكالة الأنباء الليبية بنغازي، أن الميناء استقبل في وقت لاحق سفينة لنقل السيارات «قراند نابواي» التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها حوالي 482 سيارة قادمة من أوروبا.

وأضاف البيان أن ميناء بنغازي البحري استقبل سفينة نقل الحبوب «أمازون» التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5500 طن من حبوب فول الصويا، إضافة إلى سفينة نقل الحبوب «جهينة» التابعة للوكيل الملاحي شركة المضيق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3800 طن من حبوب قمح.

وأشار البيان إلى أن «ميناء بنغازي البحري ينتظر دخول سفينة نقل الحبوب «امال تي» الوكيل الملاحي شركة الشيماء للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 27500 طنا من حبوب القمح، بالإضافة إلى السفينة «ماريا دسكڤري» الوكيل الملاحي شركة الدولية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 2364 طن من الأخشاب الصناعية.

إحدى السفن التجارية في ميناء بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس دولة تاه في الأدغال