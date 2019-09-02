«كهرباء الموقتة»: انتهاء صيانة الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي ودخولها الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 01:48 صباحا
الوحدة الخامسة بمحطة توليد محطة شمال بنغازي. (هيئة الكهرباء بالحكومة الموقتة)

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الموقتة ربيع خليفة، دخول الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي على الشبكة من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وأوضح خليفة في تصريحات صحفية اليوم، أن فنيي ومهندسي المحطة تمكنوا رغم الخطورة من دخول غرفة الاحتراق الخاصة بالوحدة الخامسة وإصلاح العطل، مضيفا أنه «تم إرجاع الوحدة على الشبكة من جديد».

ولفت إلى أن العمل جار لإعادة التيار الكهربائي بالتدريج إلى المناطق ومحطات التوزيع، مطمئنا المواطنين في ربوع المنطقة الشرقية بأن الوضع حاليًا مستقر كافة.

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