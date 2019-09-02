بالفيديو والصور.. احتراق محطة كهرباء في طرابلس بالكامل وانقطاع التيار في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 01:23 صباحا
آثار أضرار الحريق في محطة القرقني في طرابلس. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)

أعلنت شركة الكهرباء، احتراق محطة تحويل القرقني بالكامل مما أدى لانقطاع الكهرباء في منطقة عين زارة، بعد سقوط قذيفة على أحد المحولات بداخلها نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وذكرت الشركة في بيان نشرته بموقع «فيسبوك»، أن القذيفة أدت أيضا لاحتراق مخزن داخل المحطة يحتوى على معدات وكوابل،بالإضافة إلى تعرض سيارتان خدميتان وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زاره الملاصق للمحطة للاحتراق بالكامل، كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهرباء على أجزاء واسعة من منطقة عين زارة».
 
ولفتت الشركة إلى أن «فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بعين زارة وطرابلس وفرق السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى عدد من المواطنين سارعو في إخماد النيران وتمت السيطرة على الحريق ولم تسجل أي أضرار بشرية تذكر».

وأكدت الشركة أن «محطة تحويل 30\11 ك.ف القرقني تعتبر أحد أهم محطات التحويل التي تغدي أحياء كثيرة من منطقة عين زارة، والتي تقدر تكلفتها ما يفوق 3 ملايين دينار ليبي، بالإضافة إلى الجهد الذي سيبذل في صيانة المبنى والتركيبات والذي يتطلب كادر فني متخصص في تنفيذ أعمال التركيبات والاختبارات حتى يصبح بالإمكان إرجاع المحطة إلى وضعها السابق».

وقالت إنها «ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشبكة الكهربائية للاعتداء».

آثار أضرار الحريق في محطة القرقني في طرابلس. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)
آثار أضرار الحريق في محطة القرقني في طرابلس. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)
آثار أضرار الحريق في محطة القرقني في طرابلس. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)
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