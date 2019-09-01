القبض على رئيس جهاز الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي

علمت «بوابة الوسط» أن رئيس جهاز الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، جرى اعتقاله اليوم، على خلفية تقرير جهاز الرقابة الإدارية التابع لمجلس الناوب للعام 2018، الذي رصد تجاوزات مالية وإدارية كبيرة للحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني.