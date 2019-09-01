مدير الدعم المركزي بـ«داخلية الوفاق» يتفقد فروع الإدارة بالمنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 11:26 مساء
جانب من زيارة مدير الدعم المركزي لفروع الإدارة بالمنطقة الوسطى. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

شدد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد محمد فتح الله على ضرورة الضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة ورفع أقصي درجات الاستعداد والتأهب الأمني والتعامل بكل حزم مع المخالفين والخارجين عن القانون، ومعاملة المواطنين بالصورة الحسنة. 
 
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير الإدارة رفقة عدد من الضباط بالإدارة، اليوم الأحد، لفروع الإدارة بالمنطقة الوسطى «فرع الخمس، وفرع زليتن، وفرع مصراته»، وكما شملت الجولة مديرية أمن زليتن.
 
وتأتي هذه الزيارة للوقوف على سير العمل الأمني داخل الفروع، والجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي في حفظ الأمن وأداء الواجب الأمني، حسب ما ذكرت «داخلية الوفاق» عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».
 
وأشارت الوزارة إلى أن مدير الإدارة عقد اجتماعات برؤساء هذه الفروع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها، لضمان الحفاظ على الأمن والإستقرار داخل هذه المناطق، وكما التقى عميد فتح الله خلال هذه الزيارة بمدير أمن زليتن.

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