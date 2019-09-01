«الصحة» تكشف تفاصيل انقطاع الكهرباء أثناء جلسات الغسيل الكلوي بمركز قرطبة

مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة محمد العزومي (أرشيفية : إنترنت)

كشف مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة محمد العزومي، عن تفاصيل تعطل المولد الكهربائي عن العمل خلال إجراء جلسات الغسيل لمرضى الكلى ظهر اليوم، بمركز قرطبة بقرجي خلال انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأوضح العزومي، في بيان للوزارة اليوم، أنه أثناء جلسة الغسيل حدث عطل مفاجئ بالمولد الكهربائي وجرى صيانته وإرجاعه للخدمة خلال 10 دقائق، نافيًا وجود أي نقص في وقود الديزل لدى المركز.

وتابع أن المركز مزود بأجهزة تزويد مستمر للطاقة UPS والتي تمنع توقف الأجهزة بشكل مفاجئ في حال انقطاع الكهرباء كما تمكن الأجهزة من العمل دون كهرباء لمدة 20 دقيقة.

وذكر مدير إدارة المشروعات أن كلا من الشركة العامة للكهرباء وشركة البريقة تدخلتا لإنقاذ الموقف في وقت قياسي، إذ جرى إرجاع الكهرباء خلال المدة التي تمت فيها صيانة المولد، في حين وفرت شركة البريقة كميات كبيرة من وقود الديزل.