«الصحة» تكشف تفاصيل انقطاع الكهرباء أثناء جلسات الغسيل الكلوي بمركز قرطبة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 01 سبتمبر 2019, 08:51 مساء
مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة محمد العزومي (أرشيفية : إنترنت)

كشف مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة محمد العزومي، عن تفاصيل تعطل المولد الكهربائي عن العمل خلال إجراء جلسات الغسيل لمرضى الكلى ظهر اليوم، بمركز قرطبة بقرجي خلال انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأوضح العزومي، في بيان للوزارة اليوم، أنه أثناء جلسة الغسيل حدث عطل مفاجئ بالمولد الكهربائي وجرى صيانته وإرجاعه للخدمة خلال 10 دقائق، نافيًا وجود أي نقص في وقود الديزل لدى المركز.

وتابع أن المركز مزود بأجهزة تزويد مستمر للطاقة UPS والتي تمنع توقف الأجهزة بشكل مفاجئ في حال انقطاع الكهرباء كما تمكن الأجهزة من العمل دون كهرباء لمدة 20 دقيقة.

وذكر مدير إدارة المشروعات أن كلا من الشركة العامة للكهرباء وشركة البريقة تدخلتا لإنقاذ الموقف في وقت قياسي، إذ جرى إرجاع الكهرباء خلال المدة التي تمت فيها صيانة المولد، في حين وفرت شركة البريقة كميات كبيرة من وقود الديزل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس دولة تاه في الأدغال