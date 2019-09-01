«تعليم الموقتة» تعلن عن موعد انطلاق العام الدراسي في نهاية سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 08:20 مساء
وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومرّيز . (الإنترنت)

قالت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إنها ستعلن عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد (2019 - 2020) في نهاية سبتمبر الجاري، بحسب ما نشره مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأشار مكتب الإعلام والتوصل إلى أن وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي عبدالرحيم بومرّيز وجه كتابا إلى مراقبي التعليم في البلديات نوه فيه إلى أنه «سيتم التنسيق مع كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات لتوحيد انطلاق الدراسة وتحديد مواعيد الامتحانات».

وجاء في كتاب بومريز «أن الوزارة تعمل على توفير المستلزمات التعليمية والرياضية واتخاذ مجموعة من الصيانات الطارئة للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى وصول الكتاب المدرسي لهذا العام، والانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل القيادات التربوية، إلى حين ذلك فإنه سيتم الإعلان عن موعد إنطلاق العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر».

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