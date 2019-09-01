«الوطني لمكافحة الأمراض» يستعد لافتتاح فرعه الجديد بسوق الجمعة بـ6 عيادات تخصصية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 01 سبتمبر 2019, 06:45 مساء

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض لافتتاح فرعه الجديد داخل نطاق بلدية سوق الجمعة، بعد استكمال عمليات تجهيزه بالكامل، والذي سيضم 6 عيادات تخصصية.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الصديق عرعارة، في بيان اليوم، أن مشروع افتتاح فرع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، جاء لتخفيف الضغط على فرع المركز بمنطقة قرجي، خاصة مع ازدياد الكثافة السكانية بمدينة طرابلس، وذلك بالتعاون مع بلدية سوق الجمعة وشركة ليبيانا للهاتف المحمول.

وأضاف عرعارة أن الفرع سيقدّم خدماته لكافة المواطنين ضمن نطاق اختصاص المركز الوطني لمكافحة الأمراض من خلال 6 عيادات تخصصية تشمل «الدرن والصدرية وصحة المرأة ومسوحات سرطان الثدي والصحة النفسية وعيادة الجلدية ومكافحة مرض الليشمانيا، وداء السكري ومكافحة السمنة».

وأوضح عرعارة أن المركز يشمل أيضا صالة تدريبية خاصة لتدريب وتأهيل الأطباء والممرضين والمشرفين الصحيّين بكافة المؤسسات الصحية.

يذكر أن مقر الفرع خصّص من قبل بلدية سوق الجمعة، وتم صيانته وإعادة تأهيله بالشراكة مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

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