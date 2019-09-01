صحة الوفاق: إصابة 3 حجاج في قصف مطار معيتيقة

أضرار بمدرج المطار جراء القصف. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، إن القصف على مطار معيتيقة فجر اليوم الأحد، أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتم إسعافهم إلى مستشفي معيتيقة وطرابلس المركزي، في حين أصيبت ‏30 حالة أخرى من الحجاج بإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر نتيجة للهلع.

كان مطار معيتيقة تعرض لـ«قصف جوي، فجر اليوم، أثناء وصول فوج حجاج، ووقوع إصابات بينهم»، وفقًا للناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، وبعدها تم إغلاق المجال الجوي بالمطار.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن رئيسه فايز السراج، توجه إلى مطار معيتيقة فور قصف المطار صباح اليوم الأحد، «للاطمئنان على سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار أثناء القصف وبينهم حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف».

ويتعرض المطار لقصف واعتداءات متكررة منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت حكومة الوفاق.

إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة إثر تعرضه للقصف أثناء وصول فوج حجاج

وفي الثالث من أغسطس الماضي، أعرب المبعوث الأممي سلامة عن «إدانته الضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضا لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى».

وأدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو على 250 حاجا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.