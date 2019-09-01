رئيس مجلس النواب يبحث مع وفد من طبرق أزمة نقص مياه الشرب في البلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 01 سبتمبر 2019, 05:38 مساء
وفد بلدية طبرق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (الإنترنت)

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، إن رئيس المجلس بحث أزمة نقص مياه الشرب ومشروعات البنية التحتية المتوقفة في طبرق مع وفد من البلدية، التقاه بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، اليوم الأحد.

وأوضح المريمي في تصريح صحفي أن وفد بلدية طبرق ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء طبرق.

وأضاف المريمي أن لقاء وفد طبرق مع المستشار عقيلة صالح جرى خلاله مناقشة «جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه ووضع الحلول العاجلة مع الجهات ذات العلاقة والتي منها تنفيذ مشروع العمرة لمحطة تحلية المياه وكذلك مشروع محطة المياه الجديدة بمنطقة المرصص واستكمال مشاريع محطات المياه في مناطق بالخاثرة والمرصص وأكروم الخيل وباب الزيتون والقعرة وقصر الجدي والوتر جمال عبدالناصر».

واعتبر المريمي أن «كل هذه المشاريع في حال تنفيذها بشكل عاجل لضرورتها ستنهي مشكلة المياه ببلدية طبرق»، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة تنفيذ مشروع طريق إمساعد - طبرق وضرورة العمل على تفعيل مشروع الطريق المزدوج وصيانة وترميم الحالي ومنع الشاحنات من المسير ليلًا حفاظًا على أرواح المسافرين في هذه الطريق، وكذلك مشروع تدوير القمامة الاستثماري وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة به واستكمال المشروعات المتوقفة ببلدية طبرق وصرف المخصصات المالية اللازمة لها».

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