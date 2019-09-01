3 شركات طيران تحوِّل رحلاتها إلى مصراتة بسبب غلق مطار معيتيقة

مطار مصراتة (أرشيفية: الإنترنت)

قررت شركات خطوط البراق والأفريقية والليبية تسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي بدلا من مطار معيتيقة الدولي، نظرا لاستمرار غلق الأخير بعد تعرضه للقصف فجر اليوم.

وقالت شركة خطوط البراق، «نظرا لاستمرار قفل المطار الجوي لمطار معيتيقة الدولي شركة خطوط البراق تعلن عن استمرار رحلاتها القاصدة إسطنبول اليوم من مطار مصراتة الدولي بنفس موعدها، أما الرحلة المتوجهة الى مطار تونس قرطاج فتم تأجيلها ليوم غد الأحد صباحا».

إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة إثر تعرضه للقصف أثناء وصول فوج حجاج

وأضاف أمير الوسين، الناطق باسم شركة خطوط البراق، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط»، إن رحلات خطوط طيران البراق إلى بنغازي توقفت حتى عودة مطار معيتيقة للعمل.

البعثة الأممية تعلن أضرار مطار معيتيقة جراء القصف

وكان مطار معيتيقة تعرض لقصف جوى فجر الأحد، «أثناء وصول فوج حجاج مما أدى لوقوع إصابات بينهم»، وفقًا للناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، بينما تم إغلاق المجال الجوي للمطار.