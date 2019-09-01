نبيه بري: لا تعاون مع ليبيا ما لم تتضح مسألة اختفاء الإمام الصدر

رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي. (أرشيفية : إنترنت)

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس حركة «أمل» نبيه برّي، إنه يرفض التعاون مع دولة ليبيا ما لم تتضح مسألة اختفاء الإمام موسى الصدر.

وأوضح برّي خلال كلمة له فيما سمي بـ«المهرجان السنوي لتغييب الإمام الصدر» أمس السبت، قائلا: «إننا نعمل على تحرير الإمام وأخويه من معتقلات ليبيا.. ونتائج التحقيقات والاعترافات، تتقاطع حول نقل المغيب من سجن إلى آخر» حسبما نقل موقع «النهار» اللبناني.

ورفض برّي ما سماه «الالتفاف» حول هذه القضية و«التعاون مع ليبيا، ما لم تتضح هذه المسألة».

وجدد بري دعوته الحكومة اللبنانية وأجهزتها إلى «العمل بأقصى ما يلزم لمتابعة هذه المسألة في ليبيا»، مشيرا إلى أن «المحقق العدلي في لبنان، أصدر مذكرات توقيف غيابية، بحق سيف القذافي وتسعة آخرين، لتحويلها إلى الإنتربول».

وأحيت حركة «أمل» اللبنانية مهرجانا شعبيا ورسميا، بمناسبة الذكرى 41 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وتلقي الطائفة الشيعية في لبنان على النظام الليبي السابق والعقيد معمر القذافي شخصيا مسؤولية اختفاء موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا، فيما نفت الأخيرة دخولهم أراضيها.