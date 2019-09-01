الأرصاد: رياح نشطة على ساحل سرت

حذرت نشرة الصيد البحري، من هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية على ساحل سرت تصل سرعتها 25 عقدة.

وأظهرت النشرة التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، ويتراوح بين 0.50 و1.25 مترعلى ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا رعدية على أماكن متفرقة من الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

-الرياح شرقية تتحول تدريجيًّا غدًا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل إلى مترين اليوم على ساحل سرت.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.