رغم الاعتداءات والأعطال.. شركة الكهرباء تعلن تحسنًا في المنظومة غدًا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 01 سبتمبر 2019, 03:31 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، العمل على تشغيل الوحدتين البخارية الأولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوية، متوقعة الدخول بهما على الشبكة مساء اليوم الأحد وتعزيز القدرات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميغاوات.

وأشارت الشركة، في بيان رسمي، إلى أن «المستهلك سيلمس تحسنًا في أداء المنظومة الكهربائية اعتبارًا من يوم غد الإثنين».

وأرجع البيان: «خروج وحدات التوليد خارج الخدمة والتي أهمها الوحدات الغازية الأولى والخامسة والسادسة والسابعة بإجمالي 250 ميغاوات إلى انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الأدخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس».

http://alwasat.ly/news/libya/255948

ونوه إلى «خروج الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج اضطراريًّا لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية، وفقد 260 ميغاوات، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الإظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة وفقد 420 ميغاوات»

ونوه إلى «كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، مما تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة، ما أدى إلى تكرار خروج الوحدات الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت، وفقد ما قيمته 520 ميغاوات من القدرات المتاحة لتلك الوحدات».

وحذرت الشركة من «تكرار الاعتداءات على محطات 220 بالمناطق ومراكز التحكم (كما حدث في اليومين الماضيين)، التي قد تؤدي إلى حدوث إظلام في الشبكة».

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق اليوم الأحد، خروج الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي من الخدمة ليلة السبت نتيجة عطل.

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