البعثة الأممية تعلن أضرار مطار معيتيقة جراء القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 02:52 مساء

أعلنت البعثة الأممية إرسال فريق لتقييم الوضع في المطار بعد وقوع هجوم على مطار معيتيقة، اليوم.

وأشارت البعثة الأممية في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «الفريق تمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ الأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات».

ونوهت البعثة إلى أن الهجوم «أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج»، مشيرة إلى «جرح اثنين من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهما لمغادرتها».

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