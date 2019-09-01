إغلاق مخابز غير مطابقة للمواصفات في جنزور

ماكينة في أحد مخابز مدينة جنزور. (مكتب الرقابة على الأغذية)

أعلن مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في جنزور، اليوم الأحد، غلق عدد من المخابز لحين تنفيذ الشروط الصحية المطلوبة.

وأشار، في بيان صحفي نقله مكتبه الإعلامي، إلى أن «أعضاءه أجروا جولة تفتيشية لبعض المخابز داخل نطاق البلدية رفقة أعضاء الحرس البلدي جنزور».

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ونوه إلى أن أهم الملاحظات «عدم وجود شهادات صحية للعاملين المغتربين، وعدم ارتداء الزي الخاص بالعاملين». وبين أن «النظافة العامة رديئة، كما أن النظافة الشخصية لبعض العمال غير مطابقة للشروط الصحية، وعدم وجود مخزن لتخزين الدقيق».

ولفت المكتب إلى «التنبيه على ضرورة التقيد بالشروط الصحية والاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين والنظافة العامة للمكان. والتأكيد على عناصر الحرس البلدي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».