مباحثات عسكرية بين «بحرية الوفاق» ووفد إيطالي

رئيس أركان القوات البحرية بحكومة الوفاق خلال استقباله الوفد الإيطالي. (وال)

بحث رئيس أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق اللواء بحار عبد الحكيم أبوحولية، صباح اليوم الأحد، مع وفد إيطالي برئاسة آمر الأسطول البحري الإيطالي الفريق درناتو مارسانو سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر رئاسة أركان القوات البحرية بطرابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس أن «اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك الليبي الإيطالي في المجال البحري والقضايا التي تهم الجانبين».

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يشار إلى أن الوفد الإيطالي برئاسة الفريق درناتو مارسانو كان وصل مساء أمس إلى قاعدة طرابلس البحرية على متن الزورق فزان التابع إلى رئاسة أركان القوات البحرية الذي أبحر لاستقباله خارج المياه الإقليمية.

حضر اللقاء عدد من قيادات وضباط القوات البحرية والسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي. وتجري القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق تنسيقًا مع إيطاليا، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والأسبوع الماضي، منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني سفينة على متنها عشرات المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، في مواجهة جديدة بين السلطات الإيطالية والمنظمات الإنسانية على خلفية إنقاذ المهاجرين.

