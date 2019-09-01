النهر الصناعي: وصول المياه إلى كافة أنحاء طرابلس خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 11:38 صباحا
من أعمال الإصلاح في منظومة النهر الصناعي. (جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، بدء وصول المياه التدريجي لشبكة مدينة طرابلس.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه وفق المواصفات الفنية وحتى استكمال وصول المياه لكافة المناطق خلال 48 ساعة». ونوه الجهاز بأن «عمليات التشغيل مستمرة وتسير بشكل جيد».

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كان النهر الصناعي أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، بدء تدفق المياه الآن إلى خزان سيدي السائح بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، وأشار إلى أن المياه ستصل إلى أولى مناطق العاصمة طرابلس.

ومنذ اندلاع ثورة 17 فبراير تعرض 101 بئر تابعة لجهاز النهر الصناعي للتخريب والاعتداء والسرقة، أغلبها في الحقل الشمالي الغربي لحقول منظومة الحساونة–سهل الجفارة، من واقع 1149 بئرًا هي إجمالي أعداد الآبار.

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