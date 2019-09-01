النهر الصناعي يعلن تدفق المياه إلى خزان سيدي السائح

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، بدء تدفق المياه الآن إلى خزان سيدي السائح بمنظومة الحساونة سهل الجفارة .

وأشار الجهاز في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن المياه ستصل إلى أولى مناطق العاصمة طرابلس.

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ووقعت هزة كهربائية الخميس من المصدر أدت إلي إطفاء الكهرباء على جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة (الحقل الشرقي) وفصل لمحطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئرا وثلاث مضخات رئيسة، وفق الجهاز.

وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، أكدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد وترهونة وسوق الخميس والهيرة وصولا إلى جميع مدن الجبل.