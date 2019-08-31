الرئاسي يعقد اجتماعا تشاوريا مع نخب وفعاليات «لصياغة رؤية وطنية مشتركة»

قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج «لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي»، مشيراً إلى أن البلاد «تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعا داخليا تغذيه اطماع وأجندات خارجية».

وأكد السراج أنه على «ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة، أما ان تكون دولة مدنية ديموقراطية تعددية مستقرة، أو تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله فلا مكان لحكم العسكر».

تصريحات السراج جاءت خلال اجتماع تشاوري عقده السبت مع «نخب وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تمكن بلادنا من تجاوز الأزمة الراهنة»، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وطالب السراج الحضور بـ«تقديم آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، لا تتجاهل ما يحدث اقليميا ودوليا من تطورات»، مضيفًا «لا يجب ان ننتظر ما يعد في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون مستعدين بمشروعنا الوطني».

وأشار السراج إلى «مبادرته التي طرحها في يونيو الماضي التي تتلخص في عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة».

ولفت السراج إلى أن هذا «الملتقى يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية»، مؤكدًا على انه «مازال مصراً على دحر العدوان، وتقديم المسؤولين عن ما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء فلن تذهب دماء الشهداء سدى».

ووفقًا للمكتب الإعلامي للسراج فإن «الحاضرون من مدارس فكرية وسياسية مختلفة افكار ورؤى اثرت الحوار اتسمت بالصراحة والشفافية، وكان بينها قواسم عديدة مشتركة تشكل في مجموعها نموذجا لمشروع وطني يشعر الليبيون جميعا انهم جزء منه، ويتطلعون إلى مستقبل ليبيا ومقومات الدولة المنشودة».