«المركزي» بالبيضاء ينظم ندوة حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 02:40 مساء
جانب من الندوة التي نظمها المصرف المركزي بالبيضاء. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)

نظم مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، ندوة علمية تحت عنوان «السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف الرسمي» بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية الموقتة.

وتهدف الندوة إلى التوعية بحجم المخاطر المتوقعة على تغول السوق الموازية على السوق الرسمية فضلا عن اقتراح الضوابط القانونية للحد من نشاط السوق الموازية والتنبيه بضرورة ضبط الارتفاع النسبي للأسعار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

جاء ذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة لشؤون الخدمات د.عبد السلام محمد البدري، وعميد جامعة بنغازي د.عزالدين الدرسي.

جانب من الندوة التي نظمها المصرف المركزي بالبيضاء. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)
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