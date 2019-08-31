«رأس لانوف للنفط» تستدعي العاملين إيذانا ببدء تشغيل مصنع البولي الإيثلين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 11:14 صباحا
مصفاة رأس لانوف. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، استدعاء العاملين بالشركة استعدادا لبدء تشغيل مصنع البولي إيثلين.

وذكرت الشركة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن أخر موعد للألتحاق بالعمل غدا الأحد، محذرة من تطبيق لائحة الجزاءات على كل المتخلفين.

«رأس لانوف لتصنيع النفط»: وصول أول شحنة غاز الإيثيلين لبدء تشغيل المجمع الصناعي

وفي مطلع الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز انتهت من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وفي 3 أغسطس الجاري، وصلت أولى شحنات غاز الإيثلين إلى شركة رأس لانوف، لإعادة تشغيل المجمع الصناعي مرة أخرى.

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ومصنع الإيثلين متوقف عن العمل منذ العام 2011، كما أن مصنع البولي إيثلين متوقف منذ 2013، إلى أن باشرت مؤسسة النفط أعمال الصيانة والتجهيز بانتظار إعادة تشغيل المصفاة لتوفير النافثا اللازمة لتشغيل المصنعين، بعد تحرير ميناء ومجمع رأس لانوف وتسليمه للمؤسسة في شهر سبتمبر 2018.

ووفق آخر إحصائية عن صادرات الغاز والبتروكيماويات في ليبيا،سجلت صادرات الإيثلين 128.5 ألف طن متري في العام 2010، ثم تراجعت إلى 24.8 ألف طن متري في العام 2011. في حين وصلت صادرات ليبيا من البولي إيثلين إلى 146.8 ألف طن متري، التي تراجعت أيضا إلى 27.5 ألف طن متري خلال الفترة نفسها.

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