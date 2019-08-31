حملة تفتيش وضبط المخالفين في شوارع بنغازي

جانب من حملة التفتيش في شوارع بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية)

شنت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي أمس الجمعة، حملة تفتيش وضبط المخالفين في الشوارع العامة وفي أماكن متفرقة من المدينة.

ووجه مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد صالح الكاديكي، بإزالة جميع العوائق في الطريق الدائري الخامس والرابع وطريق الساحل، كمرحلة أولى ومن ثم الانتقال إلى جميع مناطق وطرق مدينة بنغازي، تمهيدا للخطة الجديدة التي من شأنها إزالة جميع العشوائيات في الشوارع العامة والرئيسية التي سوف تنطلق الأسبوع القادم، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي.

يشار إلى أن غرفة عمليات الحرس البلدي أطلقت حملة تحذير وإنذار لجميع المخالفين من أصحاب المعارض ومحطات الرملة، وأماكن بيع الخردة، والباعة المتجولين، والآت الحفر و هياكل السيارات وغيرها، حيث جرى منحهم مهلة أسبوع فقط لإزالة ما هو مخالف، وبعد انتهاء المهلة سوف تتم الإزالة وفقا للقوانين.

جانب من حملة التفتيش في شوارع بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية)

جانب من حملة التفتيش في شوارع بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية)

جانب من حملة التفتيش في شوارع بنغازي. (وكالة الأنباء الليبية)