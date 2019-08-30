وزير خارجية «الموقتة» يلتقي سفير روسيا بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 10:33 مساء
وزير خارجية الحكومة الموقتة والسفير الروسي لدى مصر، 29 أغسطس 2019 (صفحة وزارة خارجية الموقتة على فيسبوك)

 التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج، السفير الروسي لدى جمهورية مصر العربية، سيرجي كيربتشينكو، في العاصمة القاهرة، أمس الخميس.

وقال بيان لوزارة خارجية الموقتة، إن الحويج بحث مع كيريتشينكو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين،  وأشار إلى «جهود بلاده في مكافحة الإرهاب والخارجين عن القانون ودور الحكومة الموقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بهذا الشأن».

 وأطلع وزير الخارجية السفير الروسي على تصور حكومته لمرحلة «ما بعد تحرير العاصمة طرابلس» بينما أكد السفير الروسي موقف بلاده «الثابت ضد الإرهاب والتطرف ووحدة ليبيا واستقرارها، وضد المليشيات والإرهابيين عبر جيش وطني قوي يحمي الحدود ويحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة» وفق البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

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