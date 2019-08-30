توقيع عقد استثماري لإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا بنظام الـBOT

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 10:11 مساء

وقعت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، ومصرف التجارة والتنمية، اليوم الجمعة، عقدا استثماريا لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي- بنغازي، بنظام الـ BOT لمدة 25 عاما.

وعقود الـ BOT شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمرا أو مجموعة من المستثمرين امتيازا لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة، وفق بيان على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

وقال البيان إن «الحكومة المؤقتة خصصت للمصرف قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع، وبموجب الاتفاق بين الهيئة والمصرف، فإن الأخير سيقوم بإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها».

وأضاف البيان أنه «وفقا للاتفاق، فإن المصرف حدد مدة تنفيذ المشروع بثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد».

وأسس مصرف التجارة والتنمية شركة برنيق للطيران ودعمها بعدد طائرتين من نوع ايرباص A320 ستدخل الخدمة قريبا.

وتعتبر الـBOT من طرق الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية، وتعد الغاية من اعتماد هذا الأسلوب الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ودون الحاجة إلى الدين العام، بحسب البيان.

كما يساعد أسلوب اللجوء الى عقود الـBOT، على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للإفادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول إلى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليا.

أقيمت مراسم التوقيع على العقد جرت بين كل من الكابتن محمد علي عبدالقادر، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، والدكتور جمال عبدالمالك، بصفته رئيسا لمجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية، وسيم الزوي، والناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، وفق بيان الحكومة الموقتة.

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