فصول مسائية ولجنة للنازحين.. استعدادات طرابلس للعام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 08:48 مساء

بدأت أولى استعدادات العام الدراسي الجديد ببلدية طرابلس المركز، من خلال اجتماع مراقب التعليم بالبلدية، عبد اللطيف قاسم، خلال اليومين الماضيين، بمدراء مدارس التعليم الأساسي التابعين للمراقبة.

تناول الاجتماع الذي عقد بمدرسة أم سلمة الإعدادية للبنات مناقشة وضع آلية لإستقبال التلاميذ المقبلين على التسجيل في الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسي، يحضور مدير ملف التعليم بالبلدية، و مدير مكتب الامتحانات، ومدير مكتب التعليم الأساسي، ورئيس قسم التواصل والإعلام، ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء، ورئيس قسم الاحتياط العام، وفق بيان على صفحة وزارة التعليم على موقع «فيسبوك».

كما ناقش المجتمعون، إمكانية فتح فصول دراسية بالفترة المسائية لتخفيف الازدحام داخل المؤسسات التعليمية لكي لا تؤثر سلبا على التحصيل العلمي، والاتفاق على تشكيل لجنة من إدارات المدارس لمتابعة الطلبة النازحين وتوفير الكتاب المدرسي.

كما طالب مراقب التعليم ببلدية طرابلس المركز، بضرورة «إحضار نواقص علاوة الحصه لمعلمي التعليم الأساسي للإسراع في تنفيذها» وفق البيان.

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