السفير الأميركي: لا حل عسكري في ليبيا

النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، 30 أغسطس 2019، (صفحة إدارة التواصل بمجلس الوزارء على فيسبوك)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه «لا يوجد حل عسكري» في ليبيا، مشددا على ضرورة «الرجوع إلى المسار السياسي».

جاء هذا خلال لقاء السفير الأميركي النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، اليوم الجمعة، وفق بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وناقش معيتيق والسفير الأميركي تداعيات التصعيد العسكري على طرابلس، وأيضا الوضع الاقتصادي في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ أيضا: «المشري» والسفير الأميركي يتفقان على ضرورة استئناف العملية السياسية

واليوم، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حيث شدد الطرفان على ضرورة التعاون للمضي قدمًا في استئناف العملية السياسية ونبذ العنف واستخدام السلاح، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنهاء التدخلات السلبية الخارجية وضررها على العملية السياسية.