بحث استئناف مشروع «السلاوي للمرافق المتكاملة» بحي المختار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 06:09 مساء
صورة من الاجتماع برئاسة رئيس وزراء الحكومة الموقتة الثني على صفحة الحكومة الموقتة بفيسبوك

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة، عبد الله عبد الرحمن الثني، مساء أمس الخميس، خلال اجتماع عقده بمقر ديوان بلدية بنغازي، استئناف العمل بمشروع السلاوي للمرافق المتكاملة، بمنطقة حي المختار (الوحيشي) بالمدينة.

حضر الاجتماع، وفق بيان لصفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك، كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، ومدير فرع الهيئة العامة للإسكان والمرافق بنغازي، مصطفى بوزغيبة، ورئيس مجلس الإدارة بمكتب العمارة للاستشارات الهندسية، حسن محمد عكوش، ومدير مشروع السلاوي بشركة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى عدد من المختصين.

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تناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل واستئناف العمل بمشروع السلاوي للمرافق المتكاملة، تحديدا بمنطقة حي المختار (الوحيشي) المحددة ما بين طريق الدائري الثالث والرابع، التي يحدها من الشمال شارع لبنان ومن الجنوب شارع سوريا بمساحة إجمالية تقدر بـ 200 هكتار.

ويستهدف المشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وتصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرق والإنارة والاتصالات، لتكون في مجملها البنية التحتية للمنطقة، وفق البيان.

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