«المشري» والسفير الأميركي يتفقان على ضرورة استئناف العملية السياسية

رئيس مجلس الدولة خالد المشري والسفير الأميريكي، 30 أغسطس (صفحة مجلس الدولة بفيسبوك)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لمناقشة تطورات الأحداث الدائرة، وسير العملية السياسية وما تواجهها من عراقيل، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس صفحته بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أن «الطرفين شددا على ضرورة التعاون للمضي قدمًا في استئناف العملية السياسية ونبذ العنف واستخدام السلاح، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنهاء التدخلات السلبية الخارجية وضررها على العملية السياسية».

كما تطرق الطرفان للملف الاقتصادي، إذ اتفقا على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية بما يرفع مستوى المعيشة للمواطن الليبي ويحقق له حياة كريمة، وفق البيان.