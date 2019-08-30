عودة الكهرباء والمياه لمنظومة الحساونة- سهل الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 04:32 مساء

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة الكهرباء إلي آبار المياه ومحطات الضخ الرئيسة، وتدفق المياه إلى المدن والمناطق المجاورة لها من جديد،

وقال بيان للجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه «مساء أمس الخميس وقعت هزة كهربائية من المصدر أدت إلي إطفاء الكهرباء على جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة- سهل الجفارة (الحقل الشرقي) وفصل لمحطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئرًا وثلاث مضخات رئيسية». مشيرًا إلى عدم تأثر حقلي الشمالي والجنوبي بهذه الهزة الكهربائية.

وأضاف البيان أنه تم على الفور «تواصل غرفة التحكم بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة بغرفة التحكم بشركة الكهرباء، الذين قاموا بإعادة التيار الكهربائي إلي الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الآبار بإعادة شحن المحطات وتشغيل الآبار».

وأكد الجهاز أنه «حتى هذه اللحظة لازالت الفرق الفنية بمنظومة الحساونة- سهل الجفارة تبذل قصارى جهدها دون توقف للتسريع بعودة المياه إلى مستحقيها في المدن والمناطق المجاورة لها».

 

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