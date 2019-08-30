«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار على الشمال الغربي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن السحب مازالت تتكاثر على مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية أحيانا.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، بقاء الطقس مستقرًا على باقي المناطق، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 30 و41 درجة مئوية على كافة الأماكن.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، قد تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و37 درجة مئوية.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة الأقصى بين 37 و40 درجة مئوية.