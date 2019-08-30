محاولات «غير مشروعة» لتصدير النفط الليبي

شهد قطاع النفط الليبي تطورات مهمة الأسبوع الماضي، مع إعلان الأمم المتحدة أنها تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط الليبي «خارج المؤسسة الوطنية للنفط»، في حين بدأ المجلس الرئاسي والمؤسسة جولة مفاوضات تستهدف زيادة مرتبات العاملين بالقطاع.

وخلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، ‫أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، أن «الأمم المتحدة تتابع عن تلك المحاولات، الأمر الذي يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن»، وأكدت مجددا أن «المؤسسة هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا، والمخول ببيع النفط الليبي».

وبحثت ويليامز مع صنع الله، أمس الخميس، «الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط؛ للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة»، بحسب بيان البعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة أن إجمالي مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات، بلغ 10.33 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت أرقام جدول الإيرادات الصادر عن المؤسسة في شهر يوليو الماضي، أن بيع النفط الخام وحده حقق إيرادا بقيمة 8.88 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما وصل الإيراد من الضرائب، وإتاوات عقود الامتياز 711.97 مليون دولار. بينما بلغ إيراد المؤسسة من بيع الغاز والمكثفات 716.85 مليون دولار، ومن بيع البتروكيماويات 20.99 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

على صعيد غير بعيد، تحدث صنع الله، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بشأن أهمية تنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013، الذي ينص على الزيادة في مرتبات عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67%.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع بين المجلس والمؤسسة ووزارة المالية لبحث آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين، حسب بيان المؤسسة، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وخلال لقاء منفصل جمعه بالمجلس الرئاسي، شدد صنع الله على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط، والتزام المؤسسة بزيادة عائدات النفط الوطنية؛ لتوفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات العامة، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدا أهمية حصولها على ميزانية تشغيلية واستثمارية إضافية من أجل رفع الإنتاج وزيادة العوائد المالية.

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وأضاف: «يقدم عاملو قطاع النفط والغاز تضحيات هائلة، ويتعرضون إلى الكثير من المخاطر، خصوصا في الظروف الحالية، لكنهم تمكنوا من تحقيق فائض في الميزانية بلغ أكثر من 1.4 مليار دولار هذا العام وحده؛ لذلك، فإن الوقت قد حان لتقدير خدمتهم للوطن وللجهود التي بذلوها، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومكافأتهم عليها من خلال تنفيذ قرار زيادة الرواتب».

إلى ذلك، أكد نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا، كولبي فوسير، عزم الشركة على استئناف العمل مع شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، بعد أن أصبح الوضع في أماكن نشاط الشركة آمنا ومستقرا.

واتخذت الترتيبات لعودة نشاط «هاليبرتون»، العاملة في مجال الخدمات النفطية، كما سيستكمل توريد معداتها خلال شهر أكتوبر المقبل، حسب بيان «أجوكو»، الثلاثاء.

وخلال الفترة المقبلة، سيفتتح مكتب للشركة، في مدينة بنغازي، كي تتمكن من استئناف كافة أعمالها. حسب ما اتفق عليه في لقاء جمع بين رئيس لجنة الإدارة «أجوكو»، محمد بن شتوان، و«فوسير»، الإثنين.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يحافظ إنتاج النفط الليبي على مستواه الحالي بأكثر من المليون البرميل يوميا، مشيرة إلى انخفاض إمدادات «أوبك» على نحو أكبر في العام 2020 بسبب انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا.

وحسب الوكالة الأميركية في تقريرها الشهري الجديد عن توقعات سوق النفط على المدى القصير (ينشر دوريا بتاريخ 9 من كل شهر)، فإن الإنتاج الليبي يتوقع أن يحافظ على مستواه الحالي بما يزيد على مليون برميل يوميا إلى بداية العام 2020.

لكن الشكوك ما زالت تؤثر على إنتاج ليبيا بسبب الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر وإمكانية انقطاع الإمدادات ما يمثل خطرا كبيرا حتى العام 2020، حسبما يشير التقرير.