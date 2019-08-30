الحويج يدعو العمالة المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا

وزير «خارجية الموقتة»، عبد الهادي الحويج، مع ممثلين عن اتحاد عمال مصر، 29 أغسطس 2019، (وال بنغازي)

دعا وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، الدكتور عبد الهادي الحويج، إعطاء الأولوية للشركات والعمالة المصرية، لإعادة إعمار ليبيا فى المناطق المحررة، والتى رصد لأجلها المليارات.

وأضاف الحويج، فى ندوة نظمها اتحاد عمال مصر، «من المعيب ألا تكون العمالة المصرية في مقدمة العمالة التي تأتي إلى ليبيا من أجل إعمارها»، مشيرًا إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية ومعهم أوراقهم ولا يعانون من أمراض، وُفقت أوضاعهم، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الخميس.

وأبدى الحويج أمله في زيادة العمالة المصرية، ودخولها إلى ليبيا بالطرق الشرعية، مستطردا: «الليبيون يعيشون في أمان، يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وأي خروقات أمنية تحدث فهي موجودة في أي مكان بالعالم وليس في ليبيا فقط».

وطالب أيضا بأن يكون تنظيم العمالة من خلال اتحاد عمال مصر؛ حتى يتجنب دخول العمالة بطريقة غير شرعية عن طريق السودان وتونس والبحر، وحتى لا تقع هذه العمالة فريسة للتنظيمات الإرهابية وجماعات الاتجار بالبشر.

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ويتواجد الحويج في مصر حاليا، حيث التقى أمس، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية، المهندس إبراهيم محلب، وبحث معه إمكانية تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة إعمار ليبيا.