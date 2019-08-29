«اقتصاد الموقتة» تبحث توفير السلع التموينية لغات والغريفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 02:13 مساء
لقاء وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، مع وفد المجلس التسييري لبلدية غات، 29 أغسطس 2019، (اقتصاد الموقتة)

التقى وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، منير عصر، اليوم الخميس، عميد بلدية غات وأعضاء المجلس التسييري بالبلدية.

وناقش المجتمعون، حسب بيان الوزارة، سبل توفير السلع التموينية للجمعيات في المدينة، وأيضًا الدقيق المدعوم للمخابز، وذلك عبر صندوق موازنة الأسعار التابع للحكومة الموقتة.

وفي سياق متصل، اجتمع عصر، مع عميد بلدية الغريفة، وأعضاء المجلس البلدي، في مكتبه بديوان الوزارة في البيضاء، حيث ناقش احتياجات البلدية من السلع التموينية، وتفعيل مكتب الرخص بالبلدية.

وفي 22 أغسطس الجاري، أرسل صندوق موازنة الأسعار بالوزارة، شحنة من السلع التموينية الأساسية إلى بلدية ترهونة، بناء على تعليمات من رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني.

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