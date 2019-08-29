افتتاح وحدة الرعاية الصحية في محلة الجديد بسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 01:39 مساء
افتتاح وحدة الرعاية الصحية بمحلة الجديد في سبها، 29 أغسطس 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

افتتحت وحدة الرعاية الصحية في حي نزيلة بمحلة الجديد في بلدية سبها، اليوم الخميس.

وشارك في الافتتاح عميد المجلس البلدي سبها، حامد رافع الخيالي، ومدير مكتب الخدمات الصحية سبها، عبدالجليل العزوي، وعدد من أعيان ووجهاء ونشطاء العمل المدني والإعلامي في المدينة، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتنفذ بلدية سبها حاليًا خطة لتطوير المراكز الصحية، إذ أعلنت في 12 أغسطس الجاري، طرح مناقصات لصيانة 3 مراكز صحية في البلدية، في إطار الشراكة الموقعة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وضمن مشروع دعم الاستقرار الممول من الاتحاد الأوروبي.

وشملت تلك المناقصات المركز الصحي الطيوري «الكرامة»، والمركز الصحي المهدية «بمحلة المهدية»، والمركز الصحي التحرير «بمحلة المنشية - التحرير».

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