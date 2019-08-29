«الرئاسي» يبارك لأهالي غريان «إفشال محاولة اختراق دفاعات المدينة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 12:09 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، (الإنترنت: أرشيفية)

بارك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لأهالي غريان «إفشال محاولة اختراق دفاعات المدينة» بواسطة قوات القيادة العامة، كاشفًا أن قوات حكومة الوفاق، قبضت على آمر غرفة عمليات القيادة العامة في المدينة، دون أن يحدد اسم الآمر، أو توقيت وملابسات القبض عليه.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، أمس الأربعاء، فإن «قوة حماية غريان والقوات المساندة؛ أفشلت محاولة (..) اختراق دفاعات المدينة، على مدار اليومين الماضيين».

وكان عميد بلدية غريان، يوسف بديري، قال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أمس إن «قوة حماية غريان والقوات المساندة لها طردت المعتدين إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة ولاحقتهم»، مشيرًا إلى أن «الحياة عادت تدريجيًا إلى المدينة».

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وأضاف البيان: «لقد استطاعت قواتنا إلحاق الهزيمة بالميليشيات المعتدية، والقبض على آمر غرفة عملياتها، وملاحقة فلولها»، مجددًا دعوة من وصفهم بـ«المغرر بهم» في قوات القيادة العامة إلى «تسليم أنفسهم حرصًا على دمائهم، وسيعاملون معاملة كريمة».

واختتم: «نؤكد حرصنا على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريًا ضد أي عدوان جديد، وتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين».

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