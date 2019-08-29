تسليم 12 مضخة لمحطات الصرف الصحي بسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 02:03 صباحا
تسليم 12 مضخة لمحطات الصرف الصحي بسبها, 28 أغسطس 2019, (بلدية سبها)

سلم المجلس البلدي ببلدية سبها، أمس الأربعاء، 10 مضخات صرف صحي لمحطات الرفع بمقر محطة الرفع بالمهدية ومضختين عملاقتين لمحطات المعالجة الرئيسية لصالح شركة المياه والصرف الصحي بسبها.

ووفق بيان للمجلس، حضر عمليات التسليم عميد البلدية ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومهندس مشروع دعم الاستقرار بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومدير مكتب المحلات بالبلدية وعدد من حكماء المدينة.

وأوضح البيان أن هذه المضخات ستلعب دورا مهما في حلحلة أزمة الصرف الصحي بالمدينة بالإضافة لكفاءة عمل المحطات الفرعية.

وقام عميد البلدية ومدير شركة المياه بالبلدية بجولة لعدد من آبار المياه التي تم تزويدها بمضخات واعادة تشغيلها والتي تجاوزت العشرين بئرا، ساهمت بشكل رئيسي في تخفيف وحلحلة أزمة المياه في معظم الأحياء.

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