سيالة يشارك في افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 12:53 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، في افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا, 28 أغسطس 2019 (خارجية الوفاق)

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الأربعاء، في افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا على مستوى القادة والرؤساء.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، تركز الدورة السابعة والحالية من المؤتمر على عدة موضوعات مهمة في مقدمتها التحول الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال والمؤسسات من خلال إشراك القطاع الخاص، وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري، وتحقيق السلام والاستقرار.

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وأكدت مصادر يابانية، أن طوكيو تعتزم تقديم مساعدات تنموية للقارة الأفريقية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين اليابان وعدد من الدول الأفريقية.

كما أشارت المصادر إلى أن اليابان ستقدم قروضا بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار، كما سيسهم البنك الأفريقي الياباني للتنمية في تقديم قروض استثمارية بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.

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