الحكومة الموقتة تناقش مشاكل الكهرباء والصرف والنازحين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 11:58 مساء
رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، (الإنترنت: أرشيفية)

عقد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اجتماعًا مع مسؤولي بلدية صبراتة لبحث مشاكل الكهرباء والصرف الصحي وملف النازحين بالمدينة.

وتناول الاجتماع، الذي حضره، وفق بيان للحكومة الموقتة، عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشي، كافة المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها البلدية، وتذليل الصعاب وتوفير الاحتياجات، لشركة المياه والصرف الصحي ومضخات الرفع وإشكالية الكهرباء والنواقص التي يعاني منها قطاع الصحة وملف النازحين.

كما ناقش الاجتماع نواقص شركة الخدمات النظافة العامة وهيئة السلامة الوطنية وملفات الصيانة للعديد من المقار الحكومية، أبرزها المدارس التي تضررت جراء الحرب ومقر البحث الجنائي والمركز الصحي تليل.

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