مدير أمن الهلال النفطي الجديد يتسلم مهام عمله بمقر المديرية في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 09:26 مساء
مراسم التسليم والاستلام بين مدير الأمن السابق والجديد لمديرية أمن الهلال النفطي في البريقة. (الإنترنت)

جرت، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن الهلال النفطي في منطقة البريقة (60 كلم غرب أجدابيا)، مراسم التسليم والاستلام بين مدير الأمن السابق العقيد إبراهيم يونس القابسي المغربي، ومدير الأمن الجديد العقيد إيهاب بوخريص الكزة، بحضور عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية.

وقال الناطق باسم المديرية، الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط»، إن مراسم التسليم والاستلام جرت «بعد إتمام عملية جرد جميع محتويات المراكز والأقسام بالمديرية من قبل اللجنة المكلفة بذلك»، برئاسة العقيد صلاح محمود الخفيفي المكلف من قبل وزارة الداخلية الموقتة.

كان وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أصدر قبل أيام القرار رقم (648) لسنة 2019، الذي كلف بموجبه عددًا من ضباط الشرطة التابعين للوزارة مهامًا قيادية شملت حركة تنقلات في عدد من مديريات الأمن وديوان الوزارة.

ونص قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المشار إليه على تكليف العقيد عبدالجواد فرج مديرًا لأمن الأبيار، والعقيد خالد زائد المجدوب مديرًا لأمن درنة، والعقيد إيهاب العابد الكزة مديرًا لأمن الهلال النفطي.

كما نص القرار على أن ينقل مدير أمن الهلال النفطي السابق العقيد إبراهيم يونس القابسي، ومدير أمن الأبيار السابق العقيد عبدالعالي عبدالحميد ماضي للعمل في ديوان وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

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