المشير حفتر يلتقي وفدًا من أعيان ومشايخ منطقة الشويرف

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، وفدًا من أعيان ومشايخ منطقة الشويرف.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوفد أكد خلال اللقاء «دعم أعيان ومشايخ منطقة الشويرف التام للقيادة العامة للقوات المسلحة وحربها على الإرهاب».

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بحث السبت الماضي مع مسؤولي بلدية الشويرف، احتياجات ومطالب المواطنين في هذه البلدية.

المشير حفتر يلتقي وفـدًا من مشايخ وأعيان ككلة

وشدد وفد حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف على «دعمه التام لشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه»، لافتين لـ«عدم اعترافهم بأية أجسام موازية مهما ادعت الشرعية».