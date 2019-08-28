اختراق حساب حكومة الوفاق الوطني الموثق على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 08:21 مساء

تعرَّض حساب حكومة الوفاق الوطني الموثق بالعلامة الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للاختراق مساء اليوم الأربعاء، ونُشر عليه بيان حول استقالة المجلس الرئاسي، لكن المكتب الإعلامي للمجلس نفى سريعًا صحة البيان، وأكد تعرض الحساب الموثق للاختراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك»: «تم اختراق صفحة حكومة الوفاق الوطني على التويتر ونُـشر هذا البيان المزور»، في لافتة لما نشره المخترقون على الحساب الموثق في موقع «تويتر».

ولاحظت «بوابة الوسط» أن مخترق الحساب كرر إعادة نشر البيان المزور لأكثر من مرة، فيما يقوم أدمن الصفحة بحذفه من جديد.

 

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