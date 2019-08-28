سيالة يبحث مع كونو عودة الشركات اليابانية لتوليد الطاقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 07:59 مساء
وزير خارجية الوفاق الطاهر سيالة، مع نظيره الياباني تارو كونو، في طوكيو, 28 أغسطس 2019 (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الياباني تارو كونو، سبل عودة الشركات اليابانية لاستكمال توليد الطاقة في ليبيا والاستثمار في عدة مجالات أخرى.

ووفق بيان لوزارة الخارجية اليوم، فإن اللقاء الذي جمع الطرفين بالعاصمة اليابانية، طوكيو، تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير التعاون وعودة السفارة اليابانية لمزاولة عملها من طرابلس، والاستفادة من الجانب الياباني في تدريب الكوادر الليبية لبناء القدرات في مجال النفط والتعليم والتكنولوجيا.

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وأكد كونو أن هناك عددًا من الشركات اليابانية تفكر في العودة والاستثمار في ليبيا، لافتًا إلى أن بلاده مازالت تقدم الدورات التدريبية في بناء القدرات في مجال الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من خلال تقديم المنح الدراسية.

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